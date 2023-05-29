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Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День жіночої емансипації. Що ще відзначають 30 травня

Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День жіночої емансипації. Що ще відзначають 30 травня

Київ • УНН

 • 975221 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні, 30 травня, відзначається Всесвітній день боротьби проти астми та алергії. Був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров’я, пише УНН.

Згідно статистики, на даний час більше 40% населення мають ті чи інші ознаки алергії. Також, кожна третя людина хвора на алергічний риніт і майже кожен десята - на бронхіальну астму.

Також 30 травня – це Всесвітній день розсіяного склерозу. Запроваджений Міжнародною федерацією товариств розсіяного склерозу з метою інформування про проблему розсіяного склерозу та допомоги хворим на це захворювання.

Захворювання, яке вражає головний мозок, спинний мозок, зорові нерви, вперше описав французький лікар Жан Крювел’є у 1835 році.

Нині у світі на розсіяний склероз хворіють близько двох мільйонів чоловік. В Україні понад 20 тисяч хворих.

30 травня відзначається День жіночої емансипації. За однією з версій він встановлений на честь Жанни д’Арк, яку стратили 30 травня 1431 року. За іншою – цього дня 1932 року в Німеччині прийняли закон про юридичний статус жінок-чиновників.

Ще цього дня можна відзначити День степу в Україні, Міжнародний день обіймів вашої кішки.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті Апостола з числа 70-ти Андроніка, що жив у першому столітті.

Андронік був родичем Апостола Павла, проповідував у багатьох землях, творив чудеса та будував храми. Був єпископом Сирмії Паннонської.

За однією версією помер власною смертю, за іншою – був закатований в Євгенії.

Іменини сьогодні святкують Андронік, Юнія, Євдокія, Єфросинія, Степан.

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