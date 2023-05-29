Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День женской эмансипации. Что еще отмечают 30 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня, 30 мая, отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Был основан Всемирной организацией здравоохранения, пишет УНН.
Согласно статистике, в настоящее время более 40% населения имеют те или иные признаки аллергии. Также, каждый третий человек болен аллергическим ринитом и почти каждый десятый - бронхиальной астмой.
Также 30 мая – это Всемирный день рассеянного склероза. Введенный Международной федерацией обществ рассеянного склероза с целью информирования о проблеме рассеянного склероза и помощи больным этим заболеванием.
Заболевание, которое поражает головной мозг, спинной мозг, зрительные нервы, впервые описал французский врач Жан Крювелье в 1835 году.
Сейчас в мире рассеянным склерозом болеют около двух миллионов человек. В Украине более 20 тысяч больных.
30 мая отмечается День женской эмансипации. По одной из версий он установлен в честь Жанны д’Арк, которую казнили 30 мая 1431 года. По другой – в этот день в 1932 году в Германии приняли закон о юридическом статусе женщин-чиновников.
Еще в этот день можно отметить День степи в Украине, Международный день объятий вашей кошки.
По церковному календарю сегодня день памяти Апостола из числа 70-ти Андроника, жившего в первом веке.
Андроник был родственником Апостола Павла, проповедовал во многих землях, творил чудеса и строил храмы. Был епископом Сирмии Паннонской.
По одной версии умер собственной смертью, по другой – был замучен в Евгении.
Именины сегодня празднуют Андроник, Юния, Евдокия, Ефросиния, Степан.