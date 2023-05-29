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Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День женской эмансипации. Что еще отмечают 30 мая

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День женской эмансипации. Что еще отмечают 30 мая

Киев • УНН

 • 975220 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня, 30 мая, отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Был основан Всемирной организацией здравоохранения, пишет УНН.

Согласно статистике, в настоящее время более 40% населения имеют те или иные признаки аллергии. Также, каждый третий человек болен аллергическим ринитом и почти каждый десятый - бронхиальной астмой.

Также 30 мая – это Всемирный день рассеянного склероза. Введенный Международной федерацией обществ рассеянного склероза с целью информирования о проблеме рассеянного склероза и помощи больным этим заболеванием.

Заболевание, которое поражает головной мозг, спинной мозг, зрительные нервы, впервые описал французский врач Жан Крювелье в 1835 году.

Сейчас в мире рассеянным склерозом болеют около двух миллионов человек. В Украине более 20 тысяч больных.

30 мая отмечается День женской эмансипации. По одной из версий он установлен в честь Жанны д’Арк, которую казнили 30 мая 1431 года. По другой – в этот день в 1932 году в Германии приняли закон о юридическом статусе женщин-чиновников.

Еще в этот день можно отметить День степи в Украине, Международный день объятий вашей кошки.

По церковному календарю сегодня день памяти Апостола из числа 70-ти Андроника, жившего в первом веке.

Андроник был родственником Апостола Павла, проповедовал во многих землях, творил чудеса и строил храмы. Был епископом Сирмии Паннонской.

По одной версии умер собственной смертью, по другой – был замучен в Евгении.

Именины сегодня празднуют Андроник, Юния, Евдокия, Ефросиния, Степан.

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