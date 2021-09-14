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Всесвітній банк прогнозує понад 200 мільйонів "кліматичних" мігрантів

Всесвітній банк прогнозує понад 200 мільйонів "кліматичних" мігрантів

Київ • УНН

 • 18098 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Всесвітній банк прогнозує, що зміна клімату може змусити 216 мільйонів осіб у шести регіонах світу мігрувати в межах своїх країн у найближчі 30 років. Про це пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Цитата

"За прогнозами Світового банку, зміна клімату може змусити 216 мільйонів осіб у шести регіонах світу мігрувати в межах своїх країн в найближчі 30 років", - говориться в повідомленні.

Деталі

При цьому "гарячі точки" виникнуть у найближчі дев'ять років, якщо не буде вжито термінових заходів.

У доповіді "Хвиля, що насувається. Частина 2" (Groundswell Part 2) досліджується, як зміна клімату стає потужним фактором міграції всередині країни, впливаючи на можливості людей заробляти гроші на прожиття через засуху, підйом рівня моря, неврожаї та інші кліматичні умови.

Відзначається, що перша частина доповіді була опублікована в 2018 році і містила детальні прогнози і аналіз ситуації в трьох регіонах світу: Африки на південь від Сахари, Південної Азії та Латинської Америки.

У другій частині містяться аналогічні дослідження по Східній Азії і Тихоокеанському регіону, Північній Африці, Східній Європі і Центральній Азії.

"Дослідження показують, що до 2050 року в країнах Африки на південь від Сахари може з'явитися до 86 мільйонів внутрішніх "кліматичних" мігрантів, у Східній Азії і Тихоокеанському регіоні - 49 мільйонів, в Південній Азії - 40 мільйонів, Північній Африці - 19 мільйонів, Латинській Америці - 17 мільйонів, в Східній Європі і Центральній Азії - 5 мільйонів", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Глобальний аналіз показав, що кількість надзвичайно спекотних днів в році, коли температура досягає 50°C, подвоїлася з 1980-х років.

Додамо

Висока температура може бути смертельною для людей і природи і викликати серйозні проблеми для будівель, доріг і енергосистем.

Згідно з дослідженням Університету Рутгерса в США, опублікованого в минулому році, до 1,2 мільярда людей у всьому світі можуть зіткнутися з тепловим стресом до 2100 року, якщо нинішні рівні глобального потепління збережуться. Це, як мінімум, в чотири рази більше, аніж постраждалих на сьогодні.

Вчені закликають світових лідерів до негайних дій на саміті ООН в Глазго в листопаді, де урядам пропонується взяти на себе нові зобов'язання зі скорочення викидів, щоб обмежити глобальне підвищення температури.

Напередодні зустрічі в Глазго Форум вразливих до зміни клімату (CVF) випустив маніфест про те, що конференція повинна зробити для збереження безпеки на планеті і захисту найбільш вразливих. Країни, найбільш вразливі до зміни клімату, закликають до "надзвичайного пакту", щоб впоратися з підвищенням температури.

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