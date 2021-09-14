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Всемирный банк прогнозирует более 200 миллионов "климатических" мигрантов

Всемирный банк прогнозирует более 200 миллионов "климатических" мигрантов

Киев  •  УНН

 • 18091 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Всемирный банк прогнозирует, что изменение климата может вынудить 216 миллионов человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих стран в ближайшие 30 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Цитата

“По прогнозам Всемирного банка, изменение климата может вынудить 216 миллионов человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих стран в ближайшие 30 лет”, — говориться в сообщении.

Детали

При этом “горячие точки” возникнут в ближайшие девять лет, если не будут приняты срочные меры.

В докладе “Надвигающаяся волна. Часть 2” (Groundswell Part 2) исследуется, как изменение климата становится мощным фактором миграции внутри страны, влияя на возможности людей зарабатывать средства к существованию из-за засух, подъема уровня моря, неурожаев и других климатических условий.

Отмечается, что первая часть доклада была опубликована в 2018 году и содержала детальные прогнозы и анализ ситуации в трех регионах мира: Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки.

Во второй части содержатся аналогичные исследования по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, Северной Африке, Восточной Европе и Центральной Азии.

“Исследования показывают, что к 2050 году в странах Африки южнее Сахары может появиться до 86 миллионов внутренних „климатических“ мигрантов, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе — 49 миллионов, в Южной Азии — 40 миллионов, Северной Африке — 19 миллионов, Латинской Америке — 17 миллионов, в Восточной Европе и Центральной Азии — 5 миллионов”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Глобальный анализ показал, что количество чрезвычайно жарких дней в году, когда температура достигает 50°C, удвоилось с 1980-х годов.

Добавим

Высокая температура может быть смертельной для людей и природы и вызвать серьезные проблемы для зданий, дорог и энергосистем.

Согласно исследованию Университета Рутгерса в США, опубликованному в прошлом году, до 1,2 миллиарда человек во всем мире могут столкнуться с тепловым стрессом к 2100 году, если нынешние уровни глобального потепления сохранятся. Это как минимум в четыре раза больше, чем пострадавших на сегодня.

Ученые призывают мировых лидеров к немедленным действиям на саммите ООН в Глазго в ноябре, где правительствам предлагается взять на себя новые обязательства по сокращению выбросов, чтобы ограничить глобальное повышение температуры.

Накануне встречи в Глазго Форум уязвимых к изменению климата (CVF) выпустил манифест о том, что конференция должна сделать для сохранения безопасности на планете и защиты наиболее уязвимых. Страны, наиболее уязвимые к изменению климата, призывают к “чрезвычайному пакту”, чтобы справиться с повышением температуры.

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