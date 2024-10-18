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Всесвітній день гітари, День європейського бобра, Міжнародний день жіночого щастя. Що ще можна відзначити 18 жовтня

Київ • УНН

 • 110209 перегляди

Струнні музичні інструменти, які і стали прототипами гітари, почали з’являтися більше чотирьох тисяч років тому. У Середньовіччі тодішні гітари мали чотири струни. Іспанська гітара з’явилася в ХV столітті шляхом додавання додаткової, п’ятої, струни.

Всесвітній день гітари, День європейського бобра, Міжнародний день жіночого щастя. Що ще можна відзначити 18 жовтня

Сьогодні, 18 жовтня, музиканти та шанувальники музики в багатьох країнах світу можуть відсвяткувати Всесвітній день гітари, пише УНН.

Струнні музичні інструменти, які і стали прототипами гітари, почали з’являтися більше чотирьох тисяч років тому. У Середньовіччі тодішні гітари мали чотири струни. Іспанська гітара з’явилася в ХV столітті шляхом додавання додаткової, п’ятої, струни до вже існуючих на той момент чотирьох. Всі струни, крім першої, були подвійними. Таке удосконалення стало поштовхом до поширення гітари по Європі.

Шоста струна була додана до гітари в середині ХVІІІ століття. У той же час подвійні струни замінили одинарними. Це зробило інструмент простіше у використанні і в той же час додало йому можливостей, а значить, збільшило число шанувальників гітари. Цей інструмент з сімома струнами називають циганською гітарою.

Першу електрогітару створили Жорж Бошам і Адольф Рікенбекер в 1931-му році. Її корпус був зроблений з металу. Перша електрогітара з дерев’яним корпусом була зроблена Лео Фендером і музикантом Лісом Полом в 50-х роках століття незалежно один від одного.

Зоозахисники та любителі дикої природи сьогодні можуть долучитися до заходів з нагоди Дня європейського бобра.

Популяція європейського (євразійського) бобра колись була дуже чисельною. Людська діяльність по зміні природніх ландшафтів місць проживання бобрів та полювання на них заради хутра призвели до того, що ці тварини опинилися на межі зникнення. Кількість особин у дикій природі ледь перевищувала одну тисячу.

Лише завдяки втручанню зоозахисних організацій та урядів популяція європейського бобра почала відновлюватися.

Своє свято сьогодні є і у представниць слабкої статі – Міжнародний день жіночого щастя.

Подію започаткувала відома американська активістка та спеціаліст в області позитивної психології та науки про щастя Карін Рокінд.

Під огляду у лікаря 18 жовтня 2017 року жінка дізналася страшну новину – померла її ще ненароджена дитина. Карін впала у депресію. Подолати пригнічений стан, душевний біль та розпач її допомогла підтримка друзів, близьких і навіть незнайомих людей.

Після цього у Карін з’явилася ідея започаткувати свято — день, в який жінки всього світу можуть не відчувати себе наодинці зі своїм пригніченим станом та іншими психологічними проблемами.

Ще одна сьогоднішня жіноча подія – Всесвітній день менопаузи, який проводиться з метою підвищення поінформованості жінок про менопаузу та доступні варіанти підтримки для покращення здоров'я та емоційного благополуччя.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола від 70-ти та євангеліста Луки.

Лука жив в Антіохії і перш ніж приєднатися до Ісуса Христа був лікарем. Він відомий тим, що детально описав життєвий шлях Ісуса Христа та діяння інших апостолів.

Вважається, що Лука помер у похилому віці у Беотії. У другій половині IV століття його мощі перенесли до Константинополя, а в ХII столітті – до церкви святої Юстини у Падуї, де вони й досі зберігаються.

Іменини 18 жовтня відзначають Лука, Андрій, Гаврило, Йосип, Семен, Сергій, Юліан, Єлизавета.

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