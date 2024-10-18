Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Сегодня, 18 октября, музыканты и поклонники музыки во многих странах мира могут отпраздновать Всемирный день гитары, пишет УНН.

Струнные музыкальные инструменты, которые и стали прототипами гитары, начали появляться более четырех тысяч лет назад. В Средневековье тогдашние гитары имели четыре струны. Испанская гитара появилась в ХѴ веке путем добавления дополнительной, пятой, струны к уже существовавшим на тот момент четырем. Все струны, кроме первой, были двойными. Такое усовершенствование стало толчком к распространению гитары по Европе.

Шестая струна была добавлена к гитаре в середине ХѴІІІ века. В то же время двойные струны заменили одинарными. Это сделало инструмент проще в использовании и в то же время добавило ему возможностей, а значит, увеличило число поклонников гитары. Этот инструмент с семью струнами называют цыганской гитарой.

Первую электрогитару создали Жорж Бошам и Адольф Рикенбекер в 1931-м году. Ее корпус был сделан из металла. Первая электрогитара с деревянным корпусом была сделана Лео Фендером и музыкантом Лисом Полом в 50-х годах века независимо друг от друга.

Зоозащитники и любители дикой природы сегодня могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня европейского бобра.

Популяция европейского (евразийского) бобра когда-то была очень многочисленной. Человеческая деятельность по изменению природных ландшафтов мест обитания бобров и охота на них ради меха привели к тому, что эти животные оказались на грани исчезновения. Количество особей в дикой природе едва превышало одну тысячу.

Только благодаря вмешательству зоозащитных организаций и правительств популяция европейского бобра начала восстанавливаться.

Свой праздник сегодня есть и у представительниц слабого пола - Международный день женского счастья.

Событие начала известная американская активистка и специалист в области позитивной психологии и науки о счастье Карин Рокинд.

При осмотре у врача 18 октября 2017 года женщина узнала страшную новость - умер ее еще нерожденный ребенок. Карин впала в депрессию. Преодолеть подавленное состояние, душевную боль и отчаяние ей помогла поддержка друзей, близких и даже незнакомых людей.

После этого у Карин появилась идея учредить праздник - день, в который женщины всего мира могут не чувствовать себя наедине со своим подавленным состоянием и другими психологическими проблемами.

Еще одно сегодняшнее женское событие - Всемирный день менопаузы, который проводится с целью повышения осведомленности женщин о менопаузе и доступных вариантах поддержки для улучшения здоровья и эмоционального благополучия.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола от 70-ти и евангелиста Луки.

Лука жил в Антиохии и прежде чем присоединиться к Иисусу Христу был врачом. Он известен тем, что подробно описал жизненный путь Иисуса Христа и деяния других апостолов.

Считается, что Лука умер в преклонном возрасте в Беотии. Во второй половине IV века его мощи перенесли в Константинополь, а в ХII веке - в церковь святой Юстины в Падуе, где они до сих пор хранятся.

Именины 18 октября отмечают Лука, Андрей, Гавриил, Иосиф, Семен, Сергей, Юлиан, Елизавета.