Всередині ЄС є політична згода надати Україні безвіз – АП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Всередині Європейського Союзу сьогодні є політична згода надати безвіз для українців. Про це повідомив в ефірі "112 Україна" заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, передає УНН.
“Учора було поставлено всі крапки над „і“. Це означає, що Україна 100% виконала всі 144 пункти плану дій візової лібералізації. Вчорашнім рішенням це було юридично зафіксовано. Вчорашнє рішення було прийняте всіма країнами-членами ЄС без жодного застереження і зауважень. Це означає, що всередині ЄС є політичний консенсус надати нам безвізовий режим”, — зазначив заступник голови АП.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що Європейський Союз найближчим часом остаточно погодить лібералізацію безвізового режиму для українців.
Як повідомляв УНН, учора, 17 листопада, посли ЄС схвалили надання безвізу Україні.