Внутри ЕС есть политическое согласие предоставить Украине безвиз - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Внутри Европейского Союза сегодня есть политическое согласие предоставить безвиз для украинцев. Об этом сообщил в эфире "112 Украина" заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, передает УНН.
"Вчера были поставлены все точки над "і". Это означает, что Украина 100% выполнила все 144 пункта плана действий визовой либерализации. Вчерашним решением это было юридически зафиксировано. Вчерашнее решение было принято всеми странами-членами ЕС без всяких предостережения и замечаний. Это означает, что внутри ЕС есть политический консенсус предоставить нам безвизовый режим", - отметил заместитель главы АП.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что Европейский Союз в ближайшее время окончательно согласует либерализацию безвизового режима для украинцев.
Как сообщал УНН, вчера, 17 ноября, послы ЕС одобрили предоставление безвиза Украине.