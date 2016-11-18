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15 марта, 19:03 • 108779 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148813 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 120140 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106737 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102373 просмотра

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Внутри ЕС есть политическое согласие предоставить Украине безвиз - АП

Внутри ЕС есть политическое согласие предоставить Украине безвиз - АП

Киев • УНН

 • 8722 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Внутри Европейского Союза сегодня есть политическое согласие предоставить безвиз для украинцев. Об этом сообщил в эфире "112 Украина" заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, передает УНН.

"Вчера были поставлены все точки над "і". Это означает, что Украина 100% выполнила все 144 пункта плана действий визовой либерализации. Вчерашним решением это было юридически зафиксировано. Вчерашнее решение было принято всеми странами-членами ЕС без всяких предостережения и замечаний. Это означает, что внутри ЕС есть политический консенсус предоставить нам безвизовый режим", - отметил заместитель главы АП.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что Европейский Союз в ближайшее время окончательно согласует либерализацию безвизового режима для украинцев.

Как сообщал УНН, вчера, 17 ноября, послы ЕС одобрили предоставление безвиза Украине.

Украинские Национальные Новости

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