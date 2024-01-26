Все йде за планом: Кулеба про передачу Україні Данією літаків F-16
Київ • УНН
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, поставка літаків F-16 з Данії до України йде за графіком, і наразі немає жодних загроз зриву цього процесу. Цей крок розглядається як історичний крок для обох країн.
Наразі немає загроз зриву поставки Данією літаків F-16 Україні, підготовка до передачі відбувається за планом. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, передає УНН.
"Дуже дякую Ларсу за запевнення, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом. Наразі немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова і літаки, які Данія першою пообіцяла Україні, вони будуть в нашому повітряному просторі захищати нашу державу", - сказав Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що передача літаків Україні це історичний крок та ще раз наголосив, що "все йде за планом".
Нагадаємо
Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Данія проведуть україно-данський форум оборонних індустрій з фокусом на виробництві дронів.