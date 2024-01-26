Все идет по плану: Кулеба о передаче Украине Данией самолетов F-16

Сейчас нет угроз срыва поставки Данией самолетов F-16 Украине, подготовка к передаче происходит по плану. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, передает УНН.

"Большое спасибо Ларсу за заверения, что подготовка к передаче Данией самолетов F-16 происходит по плану. Сейчас нет угроз срыва этой программы. Это означает, что Дания держит свое слово и самолеты, которые Дания первой пообещала Украине, они будут в нашем воздушном пространстве защищать наше государство", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что передача самолетов Украине это исторический шаг и еще раз подчеркнул, что "все идет по плану".

Напомним

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Дания проведут украино-датский форум оборонных индустрий с фокусом на производстве дронов.