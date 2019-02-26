ВРП звільнила голову суду, біля якого розстріляли подружжя

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Наталію Тихонову, яка очолювала Ленінський районний суд міста Миколаєва, біля якого близько місяця тому розстріляли подружжя. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВРП.