ВРП звільнила голову суду, біля якого розстріляли подружжя

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Наталію Тихонову, яка очолювала Ленінський районний суд міста Миколаєва, біля якого близько місяця тому розстріляли подружжя. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВРП.

"Вища рада правосуддя 26 лютого 2019 року розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку та звільнення за власним бажанням... Рада ухвалила звільнити у відставку Тихонову Наталію Станіславівну – з посади судді Ленінського районного суду міста Миколаєва", - повідомили у ВРП.

За даними прес-служби суду, Наталія Тихонова з серпня 1999 року - суддя Ленінського районного народного суду міста Миколаєва, з грудня 2016 року була обрана головою Ленінського районного суду міста Миколаєва і до сьогодні обіймає вказану посаду.

Нагадаємо, 30 січня 2019 року близько 15:00 біля входу у приміщення Ленінського районного суду міста Миколаєва розстріляли подружжя.

Після цього у цьому суді попросили посилити охорону через стрілянину.

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