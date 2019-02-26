ВСП уволил председателя суда, у которого расстреляли супругов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Высший совет правосудия уволил в отставку судью Наталью Тихонову, возглавлявшую Ленинский районный суд города Николаева, у которого около месяца назад расстреляли супругов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.
"Высший совет правосудия 26 февраля 2019 года рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку и увольнении по собственному желанию...Совет принял решение уволить в отставку Тихонову Наталью Станиславовну - с должности судьи Ленинский районный суд города Николаева", - сообщили в ВРУ.
По данным пресс-службы суда, Наталья Тихонова с августа 1999 года - судья Ленинского районного народного суда города Николаева, с декабря 2016 года была избрана председателем Ленинского районного суда города Николаева и до сегодня занимает указанную должность.
Напомним, 30 января 2019 года около 15:00 у входа в помещение Ленинского районного суда города Николаева расстреляли супругов.
После этого в этом суде попросили усилить охрану из-за стрельбы.