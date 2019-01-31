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Судді Миколаєва просять посилити охорону через стрілянину

Судді Миколаєва просять посилити охорону через стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Ленінський суд Миколаєва просить посилити охорону будівлі, в якій працюють судді через вбивство подружжя, яке було скоєне вчора біля будівлі. Про це повідомляє прес-служба Ленінського суду, передає УНН.

"Працівники апарату суду, судді, учасники судових процесів та відвідувачі суду не можуть почуватися в безпеці у приміщенні суду та не застраховані від повторення трагедії в будь-який час стосовно них особисто", - повідомляє прес-служба.

У зверненні зазначено, що суд розташований в приміщені бізнес-центру, займає в ньому окремі 2, 3 та 4 поверхи, не має повноцінної охорони (охороняється один поверх з трьох - ред.), а єдиний металошукач не працює. Зробити периметр охорони, обмежити доступ сторонніх до приміщень суддів або приміщень, які мають функціональне призначення, в наявних умовах не має можливості.

Працівники Ленінського суду наголосили, що суд не має змоги відповідати за безпеку як власних працівників, так і відвідувачів, що викликає непокоєння зборів суддів та з приводу чого керівництво суду неодноразово зверталось до ДСА України для вирішення зазначених проблем.

Нагадаємо, вчора біля районного суду у Миколаєві місцевий житель стріляв у подружжя, внаслідок чого чоловік і жінка загинули. 

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