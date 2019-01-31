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Судьи Николаева просят усилить охрану из-за стрельбы

Судьи Николаева просят усилить охрану из-за стрельбы

Киев  •  УНН

 • 10734 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Ленинский суд Николаева просит усилить охрану здания, в котором работают судьи из-за убийства супругов, которое было совершено вчера около здания. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда, передает УНН.

"Работники аппарата суда, судьи, участники судебных процессов и посетители суда не могут чувствовать себя в безопасности в помещении суда и не застрахованы от повторения трагедии в любое время по ним лично", - сообщает пресс-служба.

В обращении указано, что суд расположен в помещении бизнес-центра, занимает в нем отдельные 2, 3 и 4 этажа, не имеет полноценной охраны (охраняется один этаж из трех - ред.), а единственный металлоискатель не работает. Сделать периметр охраны, ограничить доступ посторонних в помещения судей или помещений, которые имеют функциональное назначение, в нынешних условиях не имеет возможности.

Сотрудники Ленинского суда отметили, что суд не имеет возможности отвечать за безопасность как собственных работников, так и посетителей, вызывает беспокойство собрания судей и по поводу чего руководство суда неоднократно обращалось в ГСА Украины для решения указанных проблем.

Напомним, вчера возле районного суда в Николаеве местный житель стрелял у супругов, в результате чего мужчина и женщина погибли.

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