Судьи Николаева просят усилить охрану из-за стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Ленинский суд Николаева просит усилить охрану здания, в котором работают судьи из-за убийства супругов, которое было совершено вчера около здания. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда, передает УНН.
"Работники аппарата суда, судьи, участники судебных процессов и посетители суда не могут чувствовать себя в безопасности в помещении суда и не застрахованы от повторения трагедии в любое время по ним лично", - сообщает пресс-служба.
В обращении указано, что суд расположен в помещении бизнес-центра, занимает в нем отдельные 2, 3 и 4 этажа, не имеет полноценной охраны (охраняется один этаж из трех - ред.), а единственный металлоискатель не работает. Сделать периметр охраны, ограничить доступ посторонних в помещения судей или помещений, которые имеют функциональное назначение, в нынешних условиях не имеет возможности.
Сотрудники Ленинского суда отметили, что суд не имеет возможности отвечать за безопасность как собственных работников, так и посетителей, вызывает беспокойство собрания судей и по поводу чего руководство суда неоднократно обращалось в ГСА Украины для решения указанных проблем.
Напомним, вчера возле районного суда в Николаеве местный житель стрелял у супругов, в результате чего мужчина и женщина погибли.