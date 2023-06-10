ВР ухвалила євроінтеграційний законопроєкт у сфері оптових енергетичних ринках
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект який забезпечить європейські стандарти роботи енергетичних ринків. Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
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«Після 3-х годин правок, Парламент прийняв у другому читанні №5322 про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках(так званий закон про РЕМІТ). Це важливий євроінтеграційний законопроект для енергетики»,- написав Железняк.
Він повідомив, що 257 нардепів проголосували за в цілому.
Доповнення
У 2022 році комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підготував законопроект для імплементації Регламенту REMIT «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» (реєстр. №5322) та спільно Проектом енергетичної безпеки (ESP) USAID провів круглий стіл з основними стейкхолдерами з метою обговорення ключових його положень та визначення майбутніх кроків, які має зробити кожен суб’єкт, що бере участь у регулюванні та роботі оптових енергетичних ринків.