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ВР приняла евроинтеграционный законопроект в сфере оптовых энергетических рынках

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который обеспечит европейские стандарты работы энергетических рынков. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

ВР приняла евроинтеграционный законопроект в сфере оптовых энергетических рынках

 Цитата 

«После 3-х часов правок, Парламент принял во втором чтении №5322 о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках (так называемый закон о РЕМИТ). Это важный евроинтеграционный законопроект для энергетики», - написал  Железняк.

Он сообщил, что 257 нардепов проголосовали за в целом.

Дополнение 

В 2022 году комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг подготовил законопроект для имплементации Регламента REMIT ««О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках» (рег. №5322)  и совместно Проектом энергетической безопасности (ESP) USAID провел круглый стол с основными стейкхолдерами с целью обсуждения ключевых его положений и определения будущих шагов, которые должен сделать каждый субъект, участвующий в регулировании и работе оптовых энергетических рынков.

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