ВР приняла евроинтеграционный законопроект в сфере оптовых энергетических рынках

Цитата

«После 3-х часов правок, Парламент принял во втором чтении №5322 о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках (так называемый закон о РЕМИТ). Это важный евроинтеграционный законопроект для энергетики», - написал Железняк.

Он сообщил, что 257 нардепов проголосовали за в целом.

Дополнение

В 2022 году комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг подготовил законопроект для имплементации Регламента REMIT ««О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках» (рег. №5322) и совместно Проектом энергетической безопасности (ESP) USAID провел круглый стол с основными стейкхолдерами с целью обсуждения ключевых его положений и определения будущих шагов, которые должен сделать каждый субъект, участвующий в регулировании и работе оптовых энергетических рынков.