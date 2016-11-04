ВР отримала подання від ГПУ про зняття недоторканності з В.Новинського (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада України отримала подання від Генеральної прокуратури України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського. Про це написав на свойї сторінці у Facebook голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.
“Щойно отримав подання від Генеральної прокуратури на принягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новінського. Як завжди, невідкладно скерував на розгляд Регламентного комітету ВРУ”, — написав голова парламенту.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.