ВР получила представление от ГПУ о снятии неприкосновенности с В.Новинского (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада Украины получила представление от Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. Об этом написал на своем странице в Facebook глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.
"Только что получил представление от Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Как всегда, безотлагательно направил на рассмотрение регламентного комитета ВРУ", - написал глава парламента.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.