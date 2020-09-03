ВР направила на доопрацювання зміни до законодавства про держслужбу з пропозиціями Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України відправила на доопрацювання до комітету законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву з пропозиціями Президента. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується встановити можливість автоматичного запрошення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби кандидата, інформація про якого міститься в базі кандидатського резерву, до участі у конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад. Інформація щодо таких кандидатів також може надаватися на відповідні запити державних органів.
Президент України у своїх пропозиціях наголошує на необхідності компетентного посилення складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, зокрема шляхом включення до неї представників ключових державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує на зайняття посади державної служби категорії “А”. Також пропонується забезпечення для державних службовців цієї категорії ґарантованої законом незалежності від змін політичного керівництва держави та державних органів.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 3491 про внесення змін до закону України “Про державну службу” щодо кандидатського резерву.