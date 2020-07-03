ВР ухвалила законопроект про створення кадрового резерву для держави
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3491 про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву. Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроектом пропонується встановити можливість автоматичного запрошення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби кандидата, інформація про якого міститься в базі кандидатського резерву, до участі у конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад. Інформація щодо таких кандидатів також може надаватися на відповідні запити державних органів.
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Окрім того, пропонується встановити однорічний строк перебування в базі кандидатського резерву інформації щодо зазначених кандидатів (з дати оприлюднення інформації про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу).
Нагадаємо, що 17 червня Рада ухвалила за основу законопроект про створення кадрового резерву для держави.