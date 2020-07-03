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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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4 марта, 15:53 • 124836 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103039 просмотра

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ВР приняла законопроект о создании кадрового резерва для государства

ВР приняла законопроект о создании кадрового резерва для государства

Киев  •  УНН

 • 16435 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3491 о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроектом предлагается установить возможность автоматического приглашения через личный кабинет на Едином портале вакансий государственной службы кандидата, информация о котором содержится в базе кандидатского резерва, к участию в конкурсах на другие должности государственной службы, если его профессиональная компетентность соответствует требованиям к таким должностям. Информация о таких кандидатах может предоставляться на соответствующие запросы государственных органов.

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Кроме того, предлагается установить однолетний срок пребывания в базе кандидатского резерва информации по указанным кандидатам (с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии победителя конкурса).

Напомним, что 17 июня Рада приняла за основу законопроект о создании кадрового резерва для государства.

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