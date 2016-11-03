ВР дозволила розстрочити борги теплокомуненерго та водоканалів на 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада дозволила розстрочити заборгованість теплокомуненерго та водоканалів на 5 років. За відповідний законопроект проголосували 245 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Згідно з законом, реструктуризації підлягає кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, використаний станом на 1 липня 2016 року для виробництва теплової та електричної енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), непогашена станом на 31 грудня 2016 року.
Реструктуризація здійснюється шляхом розстрочення на 60 місяців.
Передбачається, що штрафи та пені підлягають списанню крім випадків повного або часткового нездійснення платежів за договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним відповідно до цього закону.
Реструктуризація водоканалів, згідно з законом, здійснюється за умови відсутності поточної заборгованості за електричну енергію на дату укладення договору про реструктуризацію заборгованості. Термін реструктуризації становить 60 місяців.