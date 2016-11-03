ВР разрешила рассрочить долги теплокоммунэнерго и водоканалов на 5 лет

Согласно закону, реструктуризации подлежит кредиторская задолженность теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ, использованный на 1 июля 2016 года для производства тепловой и электрической энергии, услуг по отоплению и снабжению горячей воды (без учета суммы неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность за потребленный природный газ), непогашенная по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Реструктуризация осуществляется путем рассрочки на 60 месяцев.

Предполагается, что штрафы и пени подлежат списанию кроме случаев полного или частичного неосуществления платежей по договору о реструктуризации задолженности, заключенному в соответствии с этим законом.

Реструктуризация водоканалов, согласно закону, осуществляется при условии отсутствия текущей задолженности за электрическую энергию на дату заключения договора о реструктуризации задолженности. Срок реструктуризации составляет 60 месяцев.