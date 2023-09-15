Впродовж доби відбулось 17 бойових зіткнень - Генштаб

ukru
29 березня, 17:57 • 271495 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 358754 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299271 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334435 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299554 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219174 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203963 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163962 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534686 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175497 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55695 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 58969 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70563 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78284 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81752 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391854 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534687 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568351 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565404 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204719 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 358754 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174838 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165763 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136700 перегляди
Актуальне
Впродовж доби відбулось 17 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж доби відбулось 17 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 155710 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Загалом ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів в районах Леонівки, Грем’яча Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Нововасилівка, Середина-Буда, Водолаги, Степне Сумської області та Гатище, Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противник завдав в районах населених пунктів Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Також у район Богданівки та Нью-Йорку Донецької області ворог здійснив авіаційні удари. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Керамік Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Новомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Ольгівка, Херсон Херсонської області та Стара Богданівка Миколаївської області.

Доповнення

Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07