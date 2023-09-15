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В течение суток произошло 17 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В общем враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 17 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф. Нанес авиационные удары в районах Леоновки, Грем’яча Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Нововасильевка, Середина-Буда, Водолаги, Степное Сумской области и Гатище, Плетеневка, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийских и минометных обстрелов противник нанес в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Также в район Богдановки и Нью-Йорка Донецкой области враг совершил авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Керамик Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 7 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Мар’инка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеских авиационных ударов подверглись районы населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Чаровное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Ольговка, Херсон Херсон Херсонской области и Старая Богдановка Николаевской области.

Дополнения

Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области. 

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