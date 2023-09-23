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Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по противнику і знищила 4 ворожих ЗРК

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по противнику і знищила 4 ворожих ЗРК

Київ • УНН

 • 139061 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook опублікував оновлену оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Авіація Сил оборони, завдавши 8 ударів по противнику знищила 4 ЗРК і ще 7 одиниць техніки знищили ракетні війська, вдаривши по району зосередження особового складу ворога, передає УНН.

Деталі

Впродовж доби відбулось 15 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 14 із 15 “шахедів”.

Ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських засобів та 1 радіолокаційна станція противника.

Доповнення

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі. Також завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога і 4 удари — по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 275 460 осіб, 4655 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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