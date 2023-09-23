Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 275 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 275 460 осіб, 4655 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 23.09.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 275 460 (+510) осіб,
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- танків ‒ 4655 (+11),
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- бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21),
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- артилерійських систем – 6210 (+33),
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- РСЗВ – 789 (+4),
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- засобів ППО ‒ 530 (+2),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),
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- крилатих ракет ‒ 1518 (+1),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26),
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- спеціальної техніки ‒ 912 (+0).
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Доповнення
Сили оборони знищили 14 "шахедів" із 15-ти запущених ворогом.