Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 275 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 275 460 человек, 4655 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 23.09.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 275 460 (+510) человек,
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- танков - 4655 (+11),
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- боевых бронированных машин - 8912 (+21),
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- артиллерийских систем – 6210 (+33),
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- РСЗВ – 789 (+4),
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- средств ПВО - 530 (+2),
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- самолетов – 315 (+0),
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- вертолетов – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8),
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- крылатых ракет - 1518 (+1),
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- кораблей/катеров - 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8716 (+26),
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- специальной техники - 912 (+0).
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Дополнение
Силы обороны уничтожили 14 "шахедов" из 15-ти запущенных врагом.