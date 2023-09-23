Повітряні Сили знищили 14 "шахедів" із 15-ти запущених ворогом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Повітряні Сили України уночі збили 14 ворожих дронів із 15-ти запущених росіянами. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що вночі 23 вересня російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними дронами типу Shahed-136/131.
Їх запустили із південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська у росії.
Напрямок удару був – Запоріжжя, Дніпропетровщина.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 «шахедів».
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