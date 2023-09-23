Повітряні Сили знищили 14 "шахедів" із 15-ти запущених ворогом

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Зазначається, що вночі 23 вересня російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними дронами типу Shahed-136/131.

Їх запустили із південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська у росії.

Напрямок удару був – Запоріжжя, Дніпропетровщина.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 «шахедів».

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