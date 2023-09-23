Воздушные Силы уничтожили 14 "шахедов" из 15-ти запущенных врагом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Воздушные Силы Украины ночью сбили 14 вражеских дронов из 15-ти запущенных россиянами. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью 23 сентября российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными дронами типа Shahed-136/131.
Их запустили с юго-восточного направления, а именно из Приморско-Ахтарска в России.
Направление удара было – Запорожье, Днепропетровская область.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 «шахедов».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Генштабе подтвердили удар по зданию командования черноморского флота россии