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Воздушные Силы уничтожили 14 "шахедов" из 15-ти запущенных врагом

Киев • УНН

 • 101611 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Воздушные Силы Украины ночью сбили 14 вражеских дронов из 15-ти запущенных россиянами. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью 23 сентября российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными дронами типа Shahed-136/131.

Их запустили с юго-восточного направления, а именно из Приморско-Ахтарска в России.

Направление удара было – Запорожье, Днепропетровская область.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 «шахедов».

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