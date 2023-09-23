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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по противнику и уничтожила 4 вражеских ЗРК

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по противнику и уничтожила 4 вражеских ЗРК

Киев • УНН

 • 139061 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook опубликовал обновленную оперативную информацию о российском вторжении. Авиация Сил обороны, нанеся 8 ударов по противнику уничтожила 4 ЗРК и еще 7 единиц техники уничтожили ракетные войска, ударив по району сосредоточения личного состава врага, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло 15 боевых столкновений. Также, российская федерация нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа “Shahed-136/131”. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 14 из 15 “шахедов”.

Враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника.

Дополнение

В течение прошедших суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Также нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и 4 удара — по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 275 460 человек, 4655 танков и сотен единиц другой военной техники.

Украинские Национальные Новости

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