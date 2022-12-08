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Вперше за роки незалежності побільшало українців, які вважають, що є загальновизнанні норми - опитування

Вперше за роки незалежності побільшало українців, які вважають, що є загальновизнанні норми - опитування

Київ • УНН

 • 1118477 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Після початку широкомасштабної війни, яку розпочала росія, українське суспільство вперше за роки незалежності на високому рівні почало вважати, що навколо існують певні загальновизнанні норми - 48%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 листопада, передає УНН.

Цитата

«За результатами дев’ятнадцятого загальнонаціонального опитування «Україна в умовах війни», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», загалом на даному етапі українське суспільство характеризується майже однаковою кількістю осіб, які вважають, що у нашому суспільстві відсутні загальновизнані норми (аноміний стан), та осіб, які, навпаки, вважають, що такі норми існують (неаномійний стан). Кількість перших становить 46%, кількість других – 48%. Ще 6% опитаних належать до проміжної групи, про яку важко зробити висновок щодо їх ставлення до існування у суспільстві загальновизнаних норм», - йдеться в результатах опитування.

Повідомляється, що впродовж усієї історії сучасної України у суспільстві домінував аномійний стан, який дуже повільно та непослідовно слабшав (з 82% у 1992 до 72% у 2021).

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«Але після початку широкомасштабної війни росії проти України на початку 2022 року аномійні настрої істотно зменшилися та перестали бути визначальними, хоча й залишаються доволі поширеним», - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що ключовими індикаторами, які досі вказують на існування аномійних настроїв респондентів є невпевненість у майбутньому та відчуття руйнування того, у що вірили їх батьки. Ці спостереження цілком вкладаються в логіку того, що зараз відбувається в Україні. В той же час, абсолютна більшість респондентів чітко розуміє, що відбувається навколо них, а також впевнені у своїх оцінках того, що є зараз вірним, а що – ні.

У регіональному вимірі майже відсутні відмінності щодо аномійного стану серед опитаних. Але такі відмінності присутні серед жителів різних типів поселень, вікових груп та респондентів різної статі:

  • чим більший розмір населеного пункту, тим менш розповсюдженим є відчуття аномії;
  • аномійний стан стає більш поширеним зі збільшенням віку;
  • відчуття аномії є слабшим серед чоловіків у порівнянні з жінкам.

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Додамо

Шкала аномії (Anomie Scale, McClosky & Schaar) дає можливість оцінити аномійну деморалізованість. Аномійна деморалізованість – це психологічна реакція людей на соціальну ситуацію, коли одна система норм і цінностей, яка об'єднує людей в спільність, зламана, а інша ще не сформована.

Дослідження здійснено у співпраці із доктором соціологічних наук, заступником директора Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким.

Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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