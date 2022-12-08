Впервые за годы независимости стало больше украинцев, которые считают, что есть общепризнанные нормы - опрос

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«По результатам 19-го общенационального опроса «Украина в условиях войны», проведенного Социологической группой «Рейтинг», в целом на данном этапе украинское общество характеризуется почти одинаковым количеством лиц, которые считают, что в нашем обществе отсутствуют общепризнанные нормы (аномина), и лиц, которые, наоборот, считают, что такие нормы существуют (неаномия). Количество первых составляет 46%, количество вторых – 48%. Еще 6% опрошенных принадлежат к промежуточной группе, о которой трудно сделать вывод по поводу их отношения к существованию в обществе общепризнанных норм», - говорится в результатах опроса.

Сообщается, что на протяжении всей истории современной Украины в обществе доминировало аномическое состояние, которое очень медленно и непоследовательно ослабевало (с 82% в 1992 до 72% в 2021).

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«Но после начала широкомасштабной войны россии против Украины в начале 2022 года аномийные настроения существенно уменьшились и перестали быть определяющими, хотя и остаются довольно распространенным», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что ключевыми индикаторами, до сих пор указывающими на существование аномийных настроений респондентов, является неуверенность в будущем и ощущение разрушения того, во что верили их родители. Эти наблюдения целиком вкладываются в логику того, что сейчас происходит в Украине. В то же время, абсолютное большинство респондентов четко понимает, что происходит вокруг них, а также уверены в своих оценках того, что сейчас верно, а что – нет.

В региональном измерении почти отсутствуют отличия относительно аномического состояния среди опрошенных. Но такие отличия присутствуют среди жителей разных типов поселений, возрастов и респондентов разного пола:



чем больше размер населенного пункта, тем менее распространено чувство аномии;



аномическое состояние становится более распространенным с увеличением возраста;



ощущение аномии является слабее среди мужчин по сравнению с женщинами.



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Добавим

Шкала аномии (Anomie Scale, McClosky&Schaar) дает возможность оценить аномийную деморализованность. Аномийная деморализованность – это психологическая реакция людей на социальную ситуацию, когда одна система норм и ценностей, объединяющая людей в общность, сломана, а другая еще не сформирована.

Исследование проведено в сотрудничестве с доктором социологических наук, заместителем директора Института социологии НАН Украины Сергеем Дембицким.

Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.