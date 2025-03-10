Вперше за 3 місяці в Україні подешевшав газ: що відбувається з цінами

Фактична ціна природного газу на лютий 2025 року становить 16 306,79 грн за 1 тис. м3 (без ПДВ). Передає УНН із посиланням на Міністерство економіки України.

В Україні газ подешевшав після зростання протягом 3 місяців. Фактична ціна реалізації газу в Україні в лютому 2025 року зросла на 0,2% до 16 306,79 грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Також, слід зазначити, що газ в Україні коштує дорожче, ніж у лютому 2024 року (тоді було зафіксовано ціну у 12 180 гривень).

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Нагадаємо

УНН на початку лютого передавав, що фактична ціна реалізації природного газу в Україні зросла на 6,8% і становить 16334,44 грн за тис. м³. Ціна визначена на основі біржових торгів та міжнародних котирувань Argus та ICIS.

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