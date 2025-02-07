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Фактична ціна на газ в Україні зросла на 6,8%

Фактична ціна на газ в Україні зросла на 6,8%

Київ • УНН

 • 29469 перегляди

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні зросла на 6,8% і становить 16334,44 грн за тис. м³. Ціна визначена на основі біржових торгів та міжнародних котирувань Argus та ICIS.

У січні 2025 року фактична ціна реалізації природного газу, видобутого в Україні, зросла на 6,8% у порівнянні з попереднім місяцем і становить 16 334,44 грн за 1 тис. м³.

Пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Фактична ціна реалізації природного газу, видобутого в Україні, на січень 2025 року встановлена на рівні 16 334,44 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ), що на 6,8% більше за попередній місяць. Ціна визначена відповідно до законодавчих вимог і базується на аналізі трьох можливих показників.

Перший із них – ціна газу за договорами з "Нафтогазом". Оскільки в грудні 2024 року такі угоди не були укладені, цей фактор не враховувався у розрахунках.Другий показник – середньозважена ціна на біржових торгах, яка в грудні 2024 року становила 15 914 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ).

Україна зацікавлена в закупівлі та закачуванні у свої сховища газу зі США – Сибіга05.02.25, 14:02 • 25096 переглядiв

Третій – середня ціна на основі міжнародних котирувань за даними аналітичних звітів Argus та ICIS. У грудні 2024 року цей показник склав 16 334,44 грн за 1 тис. м³ (без ПДВ).Оскільки саме цей варіант виявився найбільшим серед можливих, він і був прийнятий як фактична ціна реалізації газу на січень 2025 року.

Нагадаємо 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову про встановлення тарифів для ТОВ "Оператор ГТС України" на послуги транспортування газу на 2025-2029 роки. Тариф для прямих споживачів зросте з 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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