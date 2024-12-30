Тарифи на транспортування газу суттєво зростуть: що передбачає рішення регулятора

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову про встановлення тарифів для ТОВ "Оператор ГТС України" на послуги транспортування газу на 2025-2029 роки. Тариф для прямих споживачів зросте з 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ, повідомили у НКРЕКП за підсумками засідання 30 грудня, пише УНН.

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Постановою, зокрема, передбачається встановлення тарифу з "точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів" на рівні 501,97 грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ.

Тоді як чинна до цього постанова передбачала цей тариф з "точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів" на рівні 124,16 грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ.

Таким чином, тариф зросте на 304%, або у 4 рази.

"У цьому році, у 24-му, 85% - це дохід від транспортування газу походження із російської федерації. Тобто 15% - це те, що лишається нам по 24-му році від внутрішніх замовників. Таким чином, для повної компенсації там навіть не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо що зараз економіка країни потребує зважених і справедливих рішень", - заявив під час засідання гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

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