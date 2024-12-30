Тарифы на транспортировку газа существенно вырастут: что предусматривает решение регулятора

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление об установлении тарифов для ООО «Оператор ГТС Украины» на услуги транспортировки газа на 2025-2029 годы. Тариф для прямых потребителей вырастет с 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м в сутки без НДС, сообщили в НКРЭКУ по итогам заседания 30 декабря, пишет УНН.

Детали

Постановлением, в частности, предусматривается установление тарифа с «точки выхода с физическим расположением к прямым потребителям» на уровне 501,97 грн за 1000 куб. м на сутки без НДС.

Тогда как действующее до этого постановление предусматривало этот тариф с «точки выхода с физическим расположением к прямым потребителям» на уровне 124,16 грн за 1000 куб. м в сутки без НДС.

Таким образом, тариф вырастет на 304%, или в 4 раза.

«В этом году, в 24-м, 85% - это доход от транспортировки газа происхождения из российской федерации. То есть 15% - это то, что остается нам по 24-му году от внутренних заказчиков. Таким образом, для полной компенсации там даже не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что сейчас экономика страны требует взвешенных и справедливых решений», - заявил во время заседания гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Украина не будет заниматься продолжением транзита российского газа - Зеленский