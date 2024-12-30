Тарифы на транспортировку газа существенно вырастут: что предусматривает решение регулятора

ukenru
Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
15:03 • 5953 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
13:26 • 31788 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
12:18 • 53391 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
11:34 • 66754 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Эксклюзив
Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР
11:10 • 81120 просмотра

Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
 • 120440 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 133520 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 202976 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 157031 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 157867 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еще плюс более 2 тыс. оккупантов, 7 танков и 44 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс более 2 тыс. оккупантов, 7 танков и 44 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

 • 31435 просмотра
Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

 • 65470 просмотра
Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

 • 126486 просмотра
Премьер Словакии Фицо в письме к руководству ЕС пожаловался из-за остановки транзита газа

Премьер Словакии Фицо в письме к руководству ЕС пожаловался из-за остановки транзита газа

 • 42237 просмотра
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

 • 118988 просмотра
публикации
Лицей «PROСВИТА» в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей «PROСВИТА» в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

15:14 • 2528 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 202976 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 179443 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 196986 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 201664 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

 • 118988 просмотра
Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

 • 126486 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

 • 109688 просмотра
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 110609 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 109235 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Тарифы на транспортировку газа существенно вырастут: что предусматривает решение регулятора

Тарифы на транспортировку газа существенно вырастут: что предусматривает решение регулятора

Киев  •  УНН

 • 6396 просмотра

Read in English

НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС Украины на 2025-2029 годы. Тариф для прямых потребителей вырастет с 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м в сутки без НДС.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление об установлении тарифов для ООО «Оператор ГТС Украины» на услуги транспортировки газа на 2025-2029 годы. Тариф для прямых потребителей вырастет с 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м в сутки без НДС, сообщили в НКРЭКУ по итогам заседания 30 декабря, пишет УНН.

Детали

Постановлением, в частности, предусматривается установление тарифа с «точки выхода с физическим расположением к прямым потребителям» на уровне 501,97 грн за 1000 куб. м на сутки без НДС.

Тогда как действующее до этого постановление предусматривало этот тариф с «точки выхода с физическим расположением к прямым потребителям» на уровне 124,16 грн за 1000 куб. м в сутки без НДС.

Таким образом, тариф вырастет на 304%, или в 4 раза.

«В этом году, в 24-м, 85% - это доход от транспортировки газа происхождения из российской федерации. То есть 15% - это то, что остается нам по 24-му году от внутренних заказчиков. Таким образом, для полной компенсации там даже не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что сейчас экономика страны требует взвешенных и справедливых решений», - заявил во время заседания гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Украина не будет заниматься продолжением транзита российского газа - Зеленский19 дек. 2024, 14:46 • 17090 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
ukrainaУкраина