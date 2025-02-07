Фактическая цена на газ в Украине выросла на 6,8%

В январе 2025 года фактическая цена реализации природного газа, добытого в Украине, выросла на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составляет 16 334,44 грн за 1 тыс. м³.

Пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Фактическая цена реализации природного газа, добытого в Украине, на январь 2025 года установлена на уровне 16 334,44 грн за 1 тыс. м³ (без НДС), что на 6,8% больше предыдущего месяца. Цена определена в соответствии с законодательными требованиями и базируется на анализе трех возможных показателей.

Первый из них - цена газа по договорам с «Нафтогазом». Поскольку в декабре 2024 года такие соглашения не были заключены, этот фактор не учитывался в расчетах. Второй показатель - средневзвешенная цена на биржевых торгах, которая в декабре 2024 года составляла 15 914 грн за 1 тыс. м³ (без НДС).

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Третий - средняя цена на основе международных котировок по данным аналитических отчетов Argus и ICIS. В декабре 2024 года этот показатель составил 16 334,44 грн за 1 тыс. м³ (без НДС), поскольку именно этот вариант оказался самым большим среди возможных, он и был принят как фактическая цена реализации газа на январь 2025 года.

Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление об установлении тарифов для ООО «Оператор ГТС Украины» на услуги транспортировки газа на 2025-2029 годы. Тариф для прямых потребителей вырастет с 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м в сутки без НДС.