Впервые за 3 месяца в Украине подешевел газ: что происходит с ценами
Киев • УНН
Цена на природный газ в Украине снизилась впервые за три месяца до 16306,79 грн за тыс. м³ без НДС. Это на 0,2% меньше, чем в предыдущем месяце, но значительно выше показателей февраля 2024 года.
Фактическая цена природного газа на февраль 2025 года составляет 16 306,79 грн за 1 тыс. м³ (без НДС). Передает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.
В Украине газ подешевел после роста в течение 3 месяцев. Фактическая цена реализации газа в Украине в феврале 2025 года выросла на 0,2% до 16 306,79 грн за 1 тыс. кубометров без НДС. Также следует отметить, что газ в Украине стоит дороже, чем в феврале 2024 года (тогда была зафиксирована цена в 12 180 гривен).
Справочно
Напоминаем
УНН в начале февраля сообщал, что фактическая цена реализации природного газа в Украине выросла на 6,8% и составляет 16334,44 грн за тыс. м³. Цена определена на основе биржевых торгов и международных котировок Argus и ICIS.
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