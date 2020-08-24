Вперше в історії: Левандовскі встановив рекорд результативності трьох турнірів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Нападник “Баварії” Роберт Левандовські став першим футболістом в історії, якому вдалося виграти три турніри за сезон і в кожному з них стати найкращим бомбардиром, повідомляє УНН з посиланням на Gracenote Live.
Форвард мюнхенців став кращим бомбардиром в кожному з трьох турнірів: 15 голів в Лізі чемпіонів, 34 — в Бундеслізі, 6 — в Кубку Німеччини. В кожному із них клуб завоював цього сезону перемогу.
Варто відзначити, що усього за сезон Левандовські записав на свій рахунок 55 голів — це найкращий результат серед усіх учасників топ-5 європейських ліг. До трійки увійшли нападник “Лаціо” Чіро Іммобіле (39) і Кріштіану Роналду (37) з “Ювентуса”.
Зауважимо, що переможна серія “Баварії” у всіх турнірах склала 21 поєдинок.