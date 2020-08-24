Вперше в історії: Левандовскі встановив рекорд результативності трьох турнірів

Форвард мюнхенців став кращим бомбардиром в кожному з трьох турнірів: 15 голів в Лізі чемпіонів, 34 — в Бундеслізі, 6 — в Кубку Німеччини. В кожному із них клуб завоював цього сезону перемогу.

Варто відзначити, що усього за сезон Левандовські записав на свій рахунок 55 голів — це найкращий результат серед усіх учасників топ-5 європейських ліг. До трійки увійшли нападник “Лаціо” Чіро Іммобіле (39) і Кріштіану Роналду (37) з “Ювентуса”.

Зауважимо, що переможна серія “Баварії” у всіх турнірах склала 21 поєдинок.