Впервые в истории: Левандовски установил рекорд результативности трех турниров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Нападающий “Баварии” Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории, которому удалось выиграть три турнира за сезон и в каждом из них стать лучшим бомбардиром, сообщает УНН со ссылкой на Gracenote Live.
Форвард мюнхенцев стал лучшим бомбардиром в каждом из трех турниров: 15 голов в Лиге чемпионов, 34 — в Бундеслиге, 6 — в Кубке Германии. В каждом из них клуб завоевал в этом сезоне победу.
Стоит отметить, что всего за сезон Левандовськи записал на свой счет 55 голов — это лучший результат среди всех участников топ-5 европейских лиг. В тройку вошли нападающий “Лацио” Иммобиле (39) и Криштиану Роналду (37) из “Ювентуса”.
Заметим, что победная серия “Баварии” во всех турнирах составила 21 поединок.