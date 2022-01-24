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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 49943 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Вперше українець став віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб ПАРЄ

Вперше українець став віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб ПАРЄ

Київ • УНН

 • 27575 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Члена української парламентської делегації у ПАРЄ, нардепа Олексія Гончаренка обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської Асамблеї Ради Європи. Про це він повідомив у понеділок, пише УНН.

Цитата

"Мене обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської Асамблеї Ради Європи. Цей пост вперше зайняв українець!", - написав Гончаренко.

Доповнення

Нідерландського сенатора Тіні Кокса обрали новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Раніше голову української делегації Марію Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ.

Нагадаємо, під час зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи повноваження російської делегації оскаржили двічі.

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