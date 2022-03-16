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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Вперше після зупинки серця на Євро-2020: збірна Данії викликала Еріксена

Вперше після зупинки серця на Євро-2020: збірна Данії викликала Еріксена

Київ • УНН

 • 241329 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Півзахисник Крістіан Еріксен, який під час Євро-2020 пережив зупинку серця, вперше після цього отримав виклик до національної команди на товариські матчі, повідомляє УНН з посиланням на сайт Данського футбольного союзу.

Деталі

30-річний футболіст потрапив до заявки своєї національної команди на товариські матчі проти Нідерландів (26 березня) та Сербії (29 березня). Раніше Данія виграла свою групу відбору на ЧС-2022 і вже гарантувала собі путівку на мундіаль у Катарі.

Примітно, що на початку 2022 року Еріксен повернувся до виступів на професійному рівні. З ним підписав контракт англійський клуб "Брентфорд" - дебютант сезону в АПЛ. У складі "бджіл" він вже провів три матчі в АПЛ, відзначився гольовою передачею.

До проблем із серцем Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021.

Доповнення

Еріксен провів 109 поєдинків за збірну Данії у всіх турнірах, забивши 36 м'ячів. За цим показником він входить у топ-5 гравців в історії данської команди.

Контекст

Євро-2020: футболіст збірної Данії Еріксен знепритомнів на полі під час матчу з фінами.

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