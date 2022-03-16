Впервые после остановки сердца на Евро-2020: сборная Дании вызвала Эриксена
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Полузащитник Кристиан Эриксен, который во время Евро-2020 пережил остановку сердца, впервые после этого получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи, сообщает УНН со ссылкой на сайт Датского футбольного союза.
Детали
30-летний футболист попал в заявку своей национальной команды на товарищеские матчи против Нидерландов (26 марта) и Сербии (29 марта). Ранее Дания выиграла свою группу отбора на ЧМ-2022 и уже гарантировала себе путевку на мундиаль в Катаре.
Примечательно, что в начале 2022 года Эриксен вернулся к выступлениям на профессиональном уровне. С ним подписал контракт английский клуб "Брентфорд" - дебютант сезона в АПЛ. В составе "пчел" он уже провел три матча в АПЛ, отметился голевой передачей.
До проблем с сердцем Эриксен выступал за "Интер" от января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.
Дополнение
Эриксен провел 109 поединков за сборную Дании во всех турнирах, забив 36 мячей. По этому показателю он входит в топ-5 игроков в истории датской команды.
Контекст
Евро-2020: футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание на поле во время матча с финнами.