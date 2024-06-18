Впав зі сцени під час вистави: британський актор Ієн Мак-Келен потрапив до лікарні
Київ • УНН
85-річний актор Ян Мак-Келлен впав зі сцени під час театральної вистави в Лондоні і був госпіталізований, але лікарі запевнили, що він швидко одужає.
Під час театральної вистави "Королі гравців" у Лондоні 85-річний актор Ієн Мак-Келлен впав зі сцени після чого його госпіталізували. А втім, лікарі вже запевнили, що загрози життю немає і чоловік швидко одужає. Про це пише УНН з посиланням на Independent.
Деталі
Актор вправ зі сцени лондонського театру "Вест-Енд" під час сцени з бійкою у виставі "Королі-гравці", у якій Мак-Келлен грав Джона Фальстафа.
Спершу дехто з глядачів подумав, що це було частиною вистави, але Мак-Келлен закричав від болю після падіння та покликав на допомогу.
За словами співробітника театру, працівники та двоє лікарів, які були в залі, надали допомогу акторові.
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Наразі лікарі кажуть, що Мак-Келлен перебуває в "доброму гуморі" і, як очікується, повністю одужає.
Зрештою спектакль скасували. Також виставу, заплановану на вівторок, перенесли, щоб дати Мак-Келлену час відпочити і одужати
Довідково
Ієн Мюррей Мак-Келлен - британський актор кіно та телебачення. Його найвідомішими ролями називають "Магнето" у фільми "Люди-X" та роль чарівника Гендальфа у кінотрилогії "Володар перснів".
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