Упал со сцены во время спектакля: британский актер Иен МакКелен попал в больницу

Во время театрального представления "Короли игроков" в Лондоне 85-летний актер Иен Мак-Келлен упал со сцены после чего его госпитализировали. А впрочем, врачи уже заверили, что угрозы жизни нет и мужчина быстро выздоровеет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Актер упражняется со сцены лондонского театра "Вест-Энд" во время сцены с дракой в спектакле "Короли-игроки", в котором МакКеллен играл Джона Фальстафа.

Сначала некоторые из зрителей подумали, что это было частью представления, но Мак-Келлен закричал от боли после падения и позвал на помощь.



По словам сотрудника театра, работники и двое врачей, которые были в зале, оказали помощь актеру.

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Сейчас врачи говорят, что Мак-Келлен находится в "хорошем настроении" и, как ожидается, полностью выздоровеет.

В конце концов спектакль отменили. Также спектакль, запланированный на вторник, перенесли, чтобы дать Мак-Келлену время отдохнуть и выздороветь

Справочно

Иэн Мюррей МакКеллен - британский актер кино и телевидения. Его самыми известными ролями называют "Магнето" в фильме "Люди-X" и роль волшебника Гэндальфа в кинотрилогии "Властелин колец".

Напомним,

В мае неизвестный напал на актера Стива Бушеми на улице Нью-Йорка. В департаменте полиции заявили, что арестов не было, и расследование продолжается.