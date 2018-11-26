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Воєнний стан: що буде з цінами на продукти

Воєнний стан: що буде з цінами на продукти

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Воєнний стан не вплине на продовольчу безпеку країни і не відіб'ється на вартості продуктів харчування. Про це в коментарі УНН повідомив голова Ради з питань експорту продовольства (UFEB) Богдан Шаповал.

"Навіть якщо рішення про воєнний стан приймуть, це жодним чином не позначиться на вартості продуктів, і на експорті.

Бізнес є бізнес, а затримки на кордонах у нас і так завжди були. Якщо не буде паніки і люди не побіжать в магазини, ситуація не зміниться", - сказав він.

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в той же час не настільки песимістичний. Він каже, що може обвалиться гривня, а разом з нею - збільшиться споживча інфляція.

"Необхідно в найближчі дні зробити все, щоб не сталося панічних дій населення, які, як і за часів Майдану, можуть за 2-3 дні зробити місячний обсяг закупівель, що призведе до тимчасово порожніх полиць магазинів і подальшого підвищення вартості соціальних продуктів тривалого зберігання.

Гривня вже прогнозовано пішла вниз, поки тільки на 5 коп. Але її рух буде дуже важливим для нас, оскільки значне ослаблення гривні може різко спровокувати істотну споживчу інфляцію. І коливання гривні в грудні будуть впливати на вартість товарів і послуг вже в січні 2019 року", - зазначив Дорошенко.

Новина про можливий військовий стан вже похитнула котирування найбільших українських "годувальників" на міжнародних біржах.

Акції виробників курятини "МХП" (Наша Ряба) і соняшникової олії "Кернел" знизилися в середньому на 1%.

Однак, в "МХП" стверджують, що ситуація під контролем і споживачі будуть забезпечені продукцією в повній мірі, навіть в разі воєнного стану.

"Підстав для паніки немає. Ми повністю контролюємо ситуацію і запевняємо, що перебоїв з нашою продукцією не буде", - повідомили в "МХП".

Нагадаємо, "МХП" виробляє третину м'яса, яке споживають українці.

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