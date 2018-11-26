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Военное положение: что будет с ценами на продукты

Военное положение: что будет с ценами на продукты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Военное положение не повлияет на продовольственную безопасность страны и не отразится на стоимости продуктов питания. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал.

“Даже если решение о военном положении примут, это никоим образом не отразится на стоимости продуктов, и на экспорте.

Бизнес есть бизнес, а задержки на границах у нас и так всегда были. Если не будет паники и люди не побегут в магазины, ситуация не изменится”, — сказал он.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в то же время не настолько пессимистичен. Он говорит, что может обвалится гривна, а вместе с ней — увеличится потребительская инфляция.

“Необходимо в ближайшие дни сделать все, чтобы не произошло панических действий населения, которые, как и во времена Майдана, могут за 2-3 дня сделать месячный объем закупок, что приведет к временно пустым полкам магазинов и дальнейшего повышения стоимости социальных продуктов длительного хранения.

Гривна уже прогнозируемо пошла вниз, пока только на 5 коп. Но ее движение будет очень важным для нас, поскольку значительное ослабление гривны может резко спровоцировать существенную потребительскую инфляцию. И колебания гривны в декабре будут влиять на стоимость товаров и услуг уже в январе 2019 года”, — отметил Дорошенко.

Новость о возможном военном положении уже пошатнула котировки крупнейших украинских “кормильцев” на международных биржах.

Акции производителей курятины “МХП” (Наша Ряба) и подсолнечного масла “Кернел” снизились в среднем на 1%.

Однако, в “МХП” утверждают, что ситуация под контролем и потребители будут обеспечены продукцией в полной мере, даже в случае военного положения.

“Оснований для паники нет. Мы полностью контролируем ситуацию и уверяем, что перебоев с нашей продукцией не будет”, — сообщили в “МХП”.

Напомним, “МХП” производит треть мяса, которое употребляют украинцы.

Украинские Национальные Новости

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