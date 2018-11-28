Воєнний стан не викличе проблем з продуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. 30-денний воєнний стан не несе ризиків продовольчого характеру, пропозиція продуктів значно перевищує попит. Про це на сторінці у Facebook написав перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.
“Мінагрополітики, на яке покладено завдання забезпечення продовольчої безпеки в країні, констатує профіцит основної групи продуктів харчування та не бачить підстав для виникнення дисбалансу внаслідок дії воєнного стану в низці областей України”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 28 листопада офіційно опублікували правильний указ про воєнний стан. Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.
Раніше УНН писав про ризики, які викличе введення воєнного стану в Україні. Надзвичайний режим матиме наслідки для рибної промисловості, аграрного експорту і ринку міжнародних перевезень.