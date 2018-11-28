Военное положение не вызовет проблем с продуктами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. 30-дневное военное положение не несет рисков продовольственного характера, предложение продуктов значительно превышает спрос. Об этом на странице в Facebook написал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.
“Минагрополитики, на которое возложена задача обеспечения продовольственной безопасности в стране, констатирует профицит основной группы продуктов питания и не видит оснований для возникновения дисбаланса в результате действия военного положения в ряде областей Украины”, — говорится в сообщении.
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Напомним, 28 ноября официально опубликовали правильный указ о военном положении. Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.
Ранее УНН писал о рисках, которые вызовет введение военного положения в Украине. Чрезвычайный режим будет иметь последствия для рыбной промышленности, аграрного экспорта и рынка международных перевозок.